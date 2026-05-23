F1 la partenza della Sprint in Canada | Hamilton aggressivo
Durante la Sprint in Canada di Formula 1, Lewis Hamilton ha sorpassato Oscar Piastri nel primo giro. La gara è iniziata con uno scatto aggressivo del pilota britannico, che ha subito guadagnato posizioni. Nessun altro dettaglio sull’andamento della corsa o su eventuali altri sorpassi è stato comunicato.
Formula 1, la partenza e il primo giro della Sprint in Canada: Lewis Hamilton sorpassa subito Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
1 MINS AGO: Lewis Hamilton Breaks His Silence AND SHOCKED F1 GRID AFTER HUGE UPGRADE FOR CANADA!
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