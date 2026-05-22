Griglia di partenza F1 Sprint GP Canada 2026 |

Oggi si sono svolte le Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada 2026, tappa del Mondiale di Formula 1. Le prove si sono disputate sul circuito di Montreal, con le vetture che sono scese in pista per determinare la griglia di partenza della gara principale. La sessione ha visto alcuni sorpassi e cambi di posizione tra i piloti, che hanno concluso le qualifiche in vista della corsa di domani.

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Oggi sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara veloce di sabato 23 maggio, che si snoderà sulla distanza dei 100 metri. Subito dopo la Sprint Race, ci sarà spazio per le qualifiche che determineranno lo schieramento del Gran Premio della domenica. Di seguito la griglia di partenza della Sprint Race del GP del Canada 2026 e i risultati delle Sprint Qualifying della tappa del Mondiale F1. GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE GP CANADA F1 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint GP Canada 2026: ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video F1, GP Miami: la partenza e il primo giro. Leclerc, Antonelli e Norris davanti a tutti Sullo stesso argomento Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire... Immagino chi segue solo la F1 che si ritrova metà griglia a fare le foto con ste maglie di hockey non capendo perché stanno impazzendo tutti. voi non avete idea di quello che si scatenerà se dovesse succedere quello che deve succedere (non succede) x.com Conferenza Stampa Pre-Gara F1 - George Russell, Pierre Gasly & Arvid Lindblad | GP del Canada 2026 reddit Griglia di partenza F1, Sprint GP Canada 2026:Oggi sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la ... oasport.it La griglia di partenza del GP Miami di Formula 1 2026: Antonelli in pole, Norris vince la SprintLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it