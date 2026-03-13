Nella qualifica del GP Cina 2026, le Mercedes hanno ottenuto i tempi migliori, con Hamilton che ha battuto Leclerc. La griglia di partenza della gara Sprint mostra chiaramente la superiorità della scuderia tedesca in questa fase della competizione. Nessuna sorpresa, quindi, per chi si aspettava un risultato diverso in questa anteprima del weekend di gara.

Se qualcuno sperava di avere una sorpresa è rimasto deluso. L’antipasto del Gran premio di Cina 2026 ha dimostrato il dominio della Mercedes all’alba di questa nuova era della Formula 1. Anche sul circuito di Shanghai, seppur diverso dal tracciato di Melbourne, le Frecce d’argento sembrano non avere rivali. Questo almeno hanno raccontato le qualifiche per la gara Sprint, disputate nella mattinata italiana di venerdì. Pole di George Russell, che ha rifilato quasi tre decimi al compagno di squadra Kimi Antonelli. L’impressione è che l’inglese possa puntare all’ en plein in Cina: doppia pole e doppia vittoria tra Sprint e gran premio. Orari F1, Gp Cina Dove vedere in tv e streaming Gli altri infatti sul giro secco sono tutti distanti più di mezzo secondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - F1, Gp Cina: le Mercedes volano in qualifica, Hamilton meglio di Leclerc | La griglia di partenza della gara Sprint

