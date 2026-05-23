F1 la Mercedes comanda a Montreal | Russell in pole nella Sprint Ferrari chiamata a limitare i danni

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nella Sprint Race a Montreal, mentre George Russell partirà in prima fila. La Ferrari ha concluso con risultati che richiedono di limitare i danni nelle prossime fasi. La Sprint Race è prevista per le 18, con le vetture che si preparano a scattare sul circuito canadese. La giornata segna un momento chiave nel fine settimana di Formula 1 sul tracciato di Montreal.

Il GP del Canada entra nel vivo con una giornata decisiva sul circuito di Montreal. Dopo la Sprint Qualifying del venerdì, oggi il programma prevede prima la Sprint Race alle 18.00 italiane e poi le qualifiche del Gran Premio alle 22.00. Tutto sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8, con streaming su SkyGo, NOW e TV8.it. La Mercedes ha confermato quanto di buono mostrato nelle libere, prendendosi tutta la prima fila della Sprint. George Russell ha firmato la pole position con il tempo di 1:12.695, precedendo Andrea Kimi Antonelli per appena 68 millesimi. Una prova di forza netta per il team di Brackley, che sembra avere in mano il pacchetto migliore sul tracciato canadese. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Russell é o pole na primeira corrida Sprint no Canadá

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