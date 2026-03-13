f1 mercedes fa il vuoto nella sprint qualifying del gp di cina russell in pole delude la ferrari

Nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026, Mercedes ha conquistato le prime due posizioni, confermando la propria superiorità rispetto alle altre scuderie. Russell ha ottenuto la pole position, mentre la Ferrari si è piazzata più indietro rispetto alle aspettative. La gara si svolge come secondo round del campionato di Formula Uno, con le vetture che si sfidano in vista della corsa principale.

Mercedes conferma la netta superiorità emersa nelle prove libere e fa doppietta anche nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026, valevole come secondo round della nuova stagione di Formula Uno. George Russell ha ottenuto la pole position per la Sprint sulla pista di Shanghai, respingendo gli attacchi del compagno di squadra italiano Kimi Antonelli ed infliggendo distacchi mostruosi al resto della concorrenza. In attesa della decisione relativa ad una possibile penalità di tre posizioni in griglia per Antonelli (sotto investigazione), la seconda fila sarà composta dalla McLaren di Lando Norris e dalla Ferrari di Lewis Hamilton. Quinta piazza per Oscar Piastri, mentre un falloso Charles Leclerc è solo sesto facendo fatica ad estrarre tutto il potenziale della sua SF-26. 🔗 Leggi su Oasport.it

