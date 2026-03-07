La stagione di Formula 1 inizia con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. La gara si svolge sul circuito cittadino di Albert Park e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1. La griglia di partenza e gli orari delle qualifiche e della corsa sono stati comunicati, mentre le squadre hanno completato le ultime verifiche tecniche prima dell’evento.

Dopo le tre sessioni di prove libere e le tre manche delle qualifiche, è giunta finalmente l'ora della prima gara della nuova era regolamentare della Formula 1. È infatti tutto pronto per il Gran Premio d'Australia 2026, in programma domenica 8 marzo sulla pista semi-cittadina dell'Albert Park di Melbourne. Se nei test disputati in Bahrain, i quattro top team sembravano giocarsela quasi tutti alla pari, nel primo vero appuntamento della stagione la Mercedes ha mostrato il suo reale potenziale e partirà con entrambe le monoposto dalla prima fila. La pole position è stata realizzata da George Russell, il grande favorito della vigilia, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, molto abile a chiudere con il secondo tempo dopo il brutto incidente nelle terze prove libere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Australia: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Melbourne

F1 Gp Australia, la griglia di partenza(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma a Melbourne domenica 8 marzo.

Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: risultati e classifica qualificheCalato il sipario sulle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Contenuti e approfondimenti su F1 GP Australia orari Tv griglia di....

Temi più discussi: F1 GP Australia: gli orari e dove vedere la prima gara del 2026 in tv e streaming; F1, orari GP Australia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; Mondiale di F1 al via: il PROGRAMMA del primo weekend; F1 Gp Australia, gli orari delle prove libere e dove vederle in tv.

F1, orari GP Australia: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheScattata la nuova era della Formula 1 su Sky: prima gara in programma nel weekend a Melbourne. Il GP d'Australia, prima delle 24 tappe di un campionato che si preannuncia ricco d'incognite e di sorpre ... sport.sky.it

F1, orari GP Australia 2026: dove vedere la gara in TV e streamingGli orari TV (in diretta su Sky e Now e in differita su TV8) del GP d’Australia a Melbourne, prima tappa del Mondiale F1 2026. Tutto quello che c’è da sapere, compreso il pronostico ... iconmagazine.it

Dopo le prime libere in Australia, Toto Wolff mantiene i piedi per terra: la Mercedes può sembrare la squadra da battere, ma il team principal frena l’entusiasmo e sottolinea che Ferrari e Red Bull restano più veloci - facebook.com facebook

GP Australia, Ferrari a caccia delle Mercedes: il pronostico x.com