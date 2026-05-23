Durante il Gran Premio del Canada, il pilota della Mercedes ha ottenuto la pole position dopo aver vinto la Sprint Race. Il risultato è arrivato improvvisamente, con un giro considerato inaspettato. La gara si svolge a Montreal, quinto appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 del 2026. La prestazione rappresenta un risultato importante per il pilota, che ha commentato l’evento come un risultato “epico”.

Un sabato speciale per George Russell. Dopo aver vinto la Sprint Race il pilota della Mercedes ha conquistato anche la pole position al GP del Canada, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito di Montreal. Prestazione sontuosa per il britannico che, nel momento di maggior pressione, ha trovato il giro perfetto fermando il cronometro a 1:12.578 beffando così Andrea Kimi Antonelli, secondo a 0.068 oltre che la McLaren di Lando Norris, terzo a 0.151. Una volta arrivato al parco chiuso, Russell ha commentato quanto fatto: “ É sempre durissima, abbiamo fatto diversi cambiamenti, dobbiamo rivedere un po’ tutto perché questo giro é uscito dal nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Giro uscito dal nulla, risultato epico”

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