A Shangai, nel contesto del Gran Premio della Cina di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position, diventando il pilota più giovane di sempre a partire in prima fila. Nel frattempo, durante le qualifiche, George Russell ha commentato la propria prestazione dicendo che poteva andare peggio e che è riuscito a limitare i danni.

Si scrive a Shangai un’altra pagina di storia della F1. Al termine delle qualifiche infatti, la pole position per il Gran Premio della Cina è stata conquistata da Andrea Kimi Antonelli che diventa il pilota più giovane di sempre ad ottenere una partenza al palo. Crono di 1:32.034 per il bolognese che riporta l’Italia sulla casella più importante dopo 17 anni, l’ultima volta fu di Giancarlo Fisichella a Spa (2009). La Mercedes si dimostra la scuderia più veloce in qualifica e firma un’altra doppietta con George Russell in seconda posizione nonostante i problemi alla sua monoposto. Il britannico paga 222 millesimi dal suo compagno di squadra ed anticipa le due Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Poteva andare peggio, sono riuscito a limitare i danni”

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