La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026 si è conclusa con la miglior prestazione complessiva di Oscar Piastri, che ha ottenuto il miglior tempo. Durante le FP2, George Russell ha commentato la giornata come positiva, esprimendo sorpresa per le prestazioni della McLaren. La sessione ha visto diverse squadre impegnate in run di prova prima delle qualifiche.

Si conclude con la migliore prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Suzuka la McLaren è tornata ad essere la monoposto più veloce dopo i grandi problemi di inizio stagione. Nello specifico, l’australiano ha fatto segnare il crono di 1’30?133, riuscendo addirittura ad anticipare le due Mercedes. Le frecce di argento si sono infatti dovute accontentare della seconda e della terza posizione. Andrea Kimi Antonelli si è guadagnato la seconda piazza con un ritardo di 92 millesimi dalla MCL40 mentre il leader della classifica piloti, George Russell, si è fermato a 205 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Nel complesso un buon venerdì, sorpreso dalla McLaren”

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Una selezione di notizie su George Russell

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