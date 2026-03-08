F1 GP Australia 2026 | Russell vince davanti ad Antonelli doppietta Mercedes Leclerc sul podio rimonta Verstappen

La stagione di Formula 1 2026 è iniziata con il Gran Premio d’Australia, dove la Mercedes ha conquistato la vittoria con Russell, seguito da Antonelli. Leclerc si è piazzato sul podio, mentre Verstappen ha effettuato una rimonta che lo ha portato in quarta posizione. La gara ha visto la prima doppietta della Mercedes in questa nuova era.

La prima gara della nuova era della Formula 1 si apre con una doppietta Mercedes nel GP d'Australia 2026. A Melbourne vince George Russell, autore di una gara solida e sempre sotto controllo, davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, secondo al traguardo. Completa il podio Charles Leclerc con la Ferrari, seguito dall'altra Rossa di Lewis Hamilton, quarto. Chiude la top five il campione del mondo Lando Norris, davanti a Max Verstappen, protagonista di una grande rimonta dopo essere partito dalla 20ª posizione.