Negli ultimi giorni si è parlato molto di un giovane talento nel mondo della Formula 1, Andrea Kimi Antonelli. Diverse voci indicano che molti tifosi e addetti ai lavori sperano che Antonelli possa conquistare il titolo mondiale, affrontando rivali di alto livello come George Russell. Le dichiarazioni di un ex pilota affermato hanno alimentato questa discussione, sottolineando l’attenzione crescente su questa promettente carriera.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nigel Mansell ha indicato tutti gli occhi su Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota che ha scalato la classifica piloti di F1 nel 2026, superando George Russell. A soli 19 anni, Antonelli ha già dimostrato di avere il potenziale per competere ai massimi livelli, mantenendo un vantaggio di nove punti su Russell dopo aver conquistato vittorie consecutive in Cina e Giappone. Il debutto di Antonelli nel 2025 sembra aver dato i suoi frutti, poiché ha rapidamente chiuso il divario di esperienza con Russell, che era inizialmente considerato il favorito per il titolo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Nigel Mansell: “Tutti vogliono che Kimi Antonelli vinca il titolo di F1 contro George Russell.”

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