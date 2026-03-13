F1 in Cina è doppietta Mercedes | Russell batte Antonelli la Ferrari c’è

In Cina, durante il fine settimana di gara, Mercedes ha ottenuto una doppietta con Russell che ha battuto Antonelli, mentre la Ferrari ha comunque partecipato alla corsa. La gara si è svolta a Shanghai e ha visto le monoposto di Stoccarda dominare, confermando la presenza di entrambe le vetture sul podio. La competizione ha visto anche la partecipazione della scuderia di Maranello.

Se il buongiorno si vede dal mattino, anche il weekend di gara a Shanghai sarà una marcia trionfale per le Mercedes. Sia nell’unica sessione di prove libere che nelle qualifiche della sprint race, le due Frecce d’Argento hanno confermato di avere un netto vantaggio sul resto della concorrenza, costretto ad accontentarsi delle briciole. George Russell vince il duello con Andrea Kimi Antonelli ma il bolognese non è lontano dall’inglese, anche se rischia una penalizzazione per un errore durante le qualifiche. Alle spalle, giornata in chiaroscuro per le Ferrari, che hanno battagliato a lungo con le McLaren, in ripresa rispetto a quanto visto in Australia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

