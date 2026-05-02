Durante le qualifiche Sprint di questa gara, Charles Leclerc si è classificato in seconda fila, un risultato inferiore alle sue aspettative. Il pilota ha segnalato un problema con le gomme morbide, che ha influenzato le sue prestazioni. Nonostante ciò, ha dichiarato che la vettura mantiene un buon passo in gara, anche se la posizione ottenuta non rispecchia le sue speranze. La sessione si è conclusa con alcune difficoltà tecniche per il ferrarista.

La seconda fila non è il risultato che sperava Charles Leclerc. Nelle Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami 2026, il monegasco ha chiuso con il quarto tempo, alle spalle delle due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri e della Mercedes di Kimi Antonelli e davanti a Max Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton. Il potenziale per qualcosa in più era emerso chiaramente già dalle libere e dai primi segmenti della sessione. Dopo aver brillato in FP1 e mostrato ritmo nei turni iniziali, Leclerc sembrava avere tra le mani un giro da prima fila. Invece, il tentativo decisivo è stato compromesso da qualche sbavatura, concentrata soprattutto nel tratto più guidato tra curva 11 e curva 16, dove il cronometro ha iniziato a presentare il conto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc: “Problema con le gomme morbide, la macchina va forte sul passo gara”

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