F1 Charles Leclerc | La macchina cambia tanto da un giro all’altro Domani ci attende una gara bagnata

Durante le qualifiche del Gran Premio di Miami, il pilota ha ottenuto la terza posizione. Ha commentato che la vettura varia molto da un giro all’altro e ha aggiunto che la gara di domani si svolgerà in condizioni di pioggia. Leclerc ha concluso le qualifiche con questa posizione in vista della gara.

Charles Leclerc è abbastanza dopo aver conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota monegasco ha tentato in tutti i modi di portare la sua SF-26 davanti a tutti ma, proprio in extremis, ha dovuto salutare anche la prima fila, accontentandosi di aprire la seconda. La pole position della gara domenicale è andata a Andrea Kimi Antonelli in 1:27.798 con 166 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre è terzo Charles Leclerc a 345. Quarta posizione per Lando Norris a 385 millesimi, quinta per George Russell a 399 mentre è sesto Lewis Hamilton a 521.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “La macchina cambia tanto da un giro all’altro. Domani ci attende una gara bagnata” F1, Charles Leclerc fuori dal GP del Brasile! Contatto tra Kimi Antonelli e Piastri a Interlagos Notizie correlate Charles Leclerc soddisfatto: “Ottimo passo gara nella Sprint, la macchina è andata bene”Ferrari entrambe sul podio nella Sprint Race di Shanghai (Cina), quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Leggi anche: Charles Leclerc: “Problema con le gomme morbide, la macchina va forte sul passo gara” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Leclerc: Problemi con le Soft, ma il passo gara della Ferrari a Miami è buono. VIDEO; F1, Charles Leclerc si gode il weekend di relax con la moglie nel meraviglioso borgo toscano; Leclerc avvisa: Curioso degli sviluppi, ma contro le Mercedes...; Charles Leclerc atterra a Biella con un volo privato. F1: Miami; Mercedes Antonelli in pole, terza la Ferrari di LeclercLa Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Terza la Ferrari di Charles Leclerc e seconda la Red Bull di Max Verstappen. ( ... ansa.it F1 Gp Miami, le qualifiche in diretta: Antonelli ancora in pole, Verstappen subito dietro. Leclerc 3°, Hamilton 6°In Florida Kimi si riscatta dopo il sesto posto nella Sprint e partirà davanti a tutti nella gara di domenica. Verstappen di nuovo competitivo, Russell indietro ... corriere.it ! Kimi come Schumacher e Senna: terza pole position consecutiva per il pilota italiano. Straordinario Il secondo miglior tempo se lo prende un super Max Verstappen, dietro di lui Charles Leclerc. x.com Domani Charles Leclerc partirà dalla terza posizione al Gran Premio di Miami. Sesto Lewis Hamilton. Partenza prevista per le ore 22:00 italiane precipitazioni permettendo. Forza Ferrari SEMPRE #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifes - facebook.com facebook