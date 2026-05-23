Durante la Sprint in Canada, il pilota della Mercedes ha vinto la gara, dopo un contatto con un rivale che ha perso la seconda posizione. Quest’ultimo ha poi protestato via radio per la manovra del compagno di squadra. La gara ha evidenziato tensioni tra i piloti, con quest’ultimo visibilmente arrabbiato per quanto accaduto. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata riguardo al contatto tra i due.

La tensione in casaMercedesè ormai palpabile: la sfida interna traGeorge RusselleKimi Antonellisi è accesa definitivamente nellaSprint Race del Gran Premio del Canada, dove il britannico ha conquistato la vittoria al termine di 23 giri intensi e ricchi di polemiche. Scattato dalla pole position, Russell si è ritrovato immediatamente sotto pressione dal giovane compagno di squadra, protagonista di una partenza aggressiva ma anche determinante. Il duello tra i due è esploso dopo pochi giri, quando un contatto in curva ha costretto Antonelli ad andare largo, perdendo la seconda posizione a favore diLando Norris. Il 19enne italiano non ha nascosto la sua frustrazione via radio:“È stato scorretto”, ha detto rivolgendosi al team, convinto che Russell avesse ecceduto nella difesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - F1 Canada: Russell primo, Antonelli terzo ma furioso

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