LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Russell e Antonelli si sfidano nelle libere Ferrari in sofferenza nel terzo settore
Durante le sessioni di libere del GP del Canada 2026, il pilota della Mercedes ha segnato il miglior tempo con 1’14”560, ottenendo un vantaggio di 0,110 secondi su Antonelli. La Ferrari ha mostrato difficoltà nel terzo settore del circuito, mentre la Mercedes si è distinta nelle posizioni di vertice. Sono in corso aggiornamenti sulla classifica e sui tempi delle altre scuderie. La giornata prosegue con le prove libere e le qualifiche in programma più tardi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Prosegue il confronto in Mercedes: Russell svetta in 1’14?560 a precedere di 0?110 Antonelli. Leclerc è quarto a 0?840 ed Hamilton quinto a 0?845. 19.20 Antonelli si porta davanti a tutti in 1’14?670 a precedere di 0?293 Piastri. Si migliora Russell. 19.19 Piastri svetta in 1’14?953 a precedere ora Russell di 0?013 e Leclerc di 0?437. Hamilton è quarto a 0?442. Ferrari che perde moltissimo nel t-3. 19.17 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1. Piastri (McLaren) 1’14?963 2. Hamilton (Ferrari) +0?442 3. Russell (Mercedes) +0?451 4. Antonelli (Mercedes) +0?788 5. Verstappen (Red Bull) +0?932 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1 2026 Canada GP Grid Prediction: Russell P1, Antonelli P2 + Fan Predictions!
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