LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Russell e Antonelli si sfidano nelle libere Ferrari in sofferenza nel terzo settore

Durante le sessioni di libere del GP del Canada 2026, il pilota della Mercedes ha segnato il miglior tempo con 1’14”560, ottenendo un vantaggio di 0,110 secondi su Antonelli. La Ferrari ha mostrato difficoltà nel terzo settore del circuito, mentre la Mercedes si è distinta nelle posizioni di vertice. Sono in corso aggiornamenti sulla classifica e sui tempi delle altre scuderie. La giornata prosegue con le prove libere e le qualifiche in programma più tardi.

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