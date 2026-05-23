Nella sessione di qualifiche del Gran Premio del Canada, il pilota britannico ha conquistato la pole position, interrompendo la serie di risultati positivi di uno dei suoi rivali. La sua vettura ha segnato il miglior tempo, permettendogli di partire in prima fila. La pista di Montreal ha visto così un cambio di leadership tra i piloti in testa alla classifica. La griglia di partenza si presenta con questa nuova disposizione.

Montreal (Canada) 23 maggio 2026 - George Russell torna a mostrare i muscoli e lo fa nella maniera che conosce: andando velocissimo. Il britannico, dopo la sprint della mattinata in Canada, si conferma il più veloce e dopo una qualifica ricca di difficoltà, conquista all'ultimo tentativo la pole position anche per la gara domenicale. Battuto in volata Kimi Antonelli, che partirà dalla seconda posizione. Ci si attende la pioggia domani e proveranno ad approfittarne le due McLaren con Norris e Piastri in seconda fila, in questo ordine, davanti a Hamilton. Male invece Leclerc, tormentato da poco feeling con vettura e pista, è solo ottavo, dietro alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 Canada: Russell interrompe la striscia di Antonelli e torna in pole position. La griglia di partenza

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Griglia di partenza F1, GP Canada 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Leclerc in quarta filaNelle qualifiche del GP del Canada, il pilota in pole position è stato Russell, seguito da Antonelli in seconda posizione.

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George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada di Formula 1, in programma domani, con il tempo di 1'12''965. Seconda posizione in griglia, e 68 millesimi di distacco, per il compagno di squadra, x.com