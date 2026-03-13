Le prime Sprint Qualifying del Mondiale F1 2026 si sono concluse sul circuito di Shangai durante il Gran Premio di Cina. Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato di aver incontrato difficoltà con il sottosterzo, ma è comunque riuscito a ottenere la prima posizione in griglia. Nella sessione, è stato George Russell a conquistare la pole position per la gara di domani.

Si sono da poco concluse le prime Sprint Qualifying del Mondiale F1 2026. Sul circuito di Shangai, nel corso del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del calendario, è stato George Russell a conquistare la partenza al palo nella gara corta di domani. Continua la superiorità della Mercedes con il britannico che conquista la seconda pole consecutive, la prima in carriera per la Sprint. Crono di 1.31.51 per Russell che resta il grande favorito per il weekend asiatico. Come accaduto in Australia, la scuderia tedesca fa doppietta nelle qualifiche con Andrea Kimi Antonelli che si piazza al secondo posto a 289 millesimi dal compagno di squadra. L’italiano ha però ostacolato durante un giro lanciato la McLaren di Lando Norris ma la penalizzazione non sembra poter arrivare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho fatto fatica con il sottosterzo ma sono comunque in prima fila”

