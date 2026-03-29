Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in Formula 1, dopo aver trionfato anche in Cina, questa volta al Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka. Durante la gara, il pilota italiano ha riconosciuto di aver avuto fortuna con la Safety Car, ma ha anche descritto il passo come incredibile, confermando la sua competitività nel campionato 2026.

Back to back Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha vinto per la seconda volta consecutiva una gara di Formula 1, imponendosi dopo la Cina anche al GP del Giappone, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 appena concluso sul tracciato di Suzuka. Dopo un inizio tutt’altro che positivo, dettato da una brutta partenza, l’italiano è stato favorito dall’ingresso della safety car, effettuando il pit-stop con i tempi dimezzati rispetto ad Oscar Piastri e George Russell. Ma la grande tenuta sul passo e la sicurezza sfoggiata ha concesso al bolognese di guidare senza patemi le operazioni fino al traguardo, dove ha preceduto appunto la McLaren di Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho avuto fortuna con la Safety Car, ma il passo è stato incredibile”

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