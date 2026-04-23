La Corte dei conti ha evidenziato un aumento dei costi e problemi nel reperire personale, segnalando inoltre scostamenti rispetto agli obiettivi di spesa stabiliti. Le critiche si rivolgono all’Azienda sanitaria locale, accusata di una gestione che presenta criticità in termini di costi e di stabilità occupazionale. La relazione evidenzia come la situazione possa influire sulla qualità dei servizi offerti alla popolazione.

Costi in aumento, difficoltà nel reperire personale e scostamenti rispetto agli obiettivi di spesa. Questi i principali rilievi mossi dalla Corte dei conti al bilancio 2024 dell’Ausl di Imola, al centro dell’ultima deliberazione della sezione regionale di controllo, che già lo scorso ottobre aveva avanzato alcune contestazioni all’Azienda sanitaria locale accendendo i riflettori, in quel caso, sul consuntivo del 2023. Come in quella circostanza, anche questa volta più che il risultato finale, già noto, è il quadro delle criticità a emergere con chiarezza. A partire da un primo elemento: la Corte segnala "la tardiva adozione del bilancio di previsione 2024", un passaggio che richiama problemi nella programmazione e nella capacità di rispettare le scadenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corte dei conti, il monito: "Costi alti e precariato" . Ancora critiche all’Ausl

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