Gasolio alle stelle | il 35% dei costi spaventa
Il settore dell’autotrasporto in provincia di Arezzo sta vivendo una crisi immediata a causa dell’aumento del 35% dei costi del gasolio. Le aziende del settore si trovano a dover affrontare un incremento significativo delle spese per i carburanti, che mette sotto pressione i bilanci e rischia di influire sulla loro attività quotidiana. La questione riguarda direttamente le imprese coinvolte nel trasporto di merci nella zona.
Il settore dell’autotrasporto in provincia di Arezzo affronta una crisi economica immediata causata dall’impennata dei prezzi dei carburanti. Stefano Biadetti, presidente provinciale di Confartigianato Trasporti Arezzo, ha lanciato un allarme su rincari che superano le logiche di mercato tradizionali e suggeriscono dinamiche speculative. Il costo del gasolio incide fino al 35% sui bilanci delle imprese locali. Un mezzo pesante percorre mediamente circa 100 mila chilometri all’anno, consumando un litro ogni tre chilometri. In questo scenario, anche un aumento minimo del prezzo al litro genera migliaia di euro di spesa aggiuntiva annuale per singolo veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
