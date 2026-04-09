In Italia, il settore farmaceutico si posiziona come il secondo produttore in Europa, con un export che supera i 54 miliardi di euro. Questa realtà rappresenta un punto di forza per l'economia, con una produzione che si distingue per qualità e innovazione. Il settore contribuisce significativamente all'occupazione qualificata e all'attrattività degli investimenti stranieri, sottolineando la sua rilevanza nel panorama industriale nazionale.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Quando si parla di economia della salute è necessario avere il coraggio di utilizzare le parole corrette, come competitività strutturale, attrattività degli investimenti, manifattura ad alto valore aggiunto e occupazione qualificata. Si tratta di un settore", quello farmaceutico, "che ad oggi vale 54 miliardi di euro di export e che nel 2025 ha registrato la performance migliore in Europa, con una crescita delle esportazioni di farmaci di quasi il 30% in più. Sono numeri di cui qualsiasi ministro dovrebbe vantarsi e, invece, spesso sono relegati e confinati a convegni di settore". Lo ha detto Valentino... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica: Valentini (Mimit), 'Italia secondo produttore in Europa, export da 54mld'

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