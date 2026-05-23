Nichi Vendola ha celebrato la prescrizione del reato di concussione nel processo “Ambiente svenduto” sull’ex Ilva di Taranto, sostenendo che si tratti di un’assoluzione. Le opposizioni hanno reagito con proteste, chiedendo di non ricandidarlo. La prescrizione riguarda il procedimento giudiziario in cui era imputato, ma Vendola ha commentato la notizia come una vittoria personale. La decisione è stata confermata dai giudici, che hanno stabilito che il reato si sia estinto per decorso dei termini.

Nichi Vendola esulta dopo la prescrizione del presunto reato di concussione nel processo bis “Ambiente svenduto” sull’ex Ilva di Taranto. Ma nel lungo sfogo pubblicato sui social l’ex governatore pugliese finisce per confondere la prescrizione con una vera assoluzione nel merito, trasformando una decisione tecnica legata ai tempi della giustizia in una sorta di rivincita politica personale. “Finisce qui una storia che sarebbe buffa se non fosse una tragedia”, s crive Vendola, parlando di “13 anni di calvario” e sostenendo che proprio chi aveva imposto limiti severi all’ex Ilva sarebbe stato trascinato in un “processo di piazza”. Vendola contrabbanda la prescrizione per assoluzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ex Ilva, Vendola esulta per la prescrizione ma la spaccia per assoluzione. Montano le proteste: “Non ti ricandidare”

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