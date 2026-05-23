Evento di Fratelli d’Italia al Teatro Manfredi | Il X Municipio paga il conto per tutti

Durante un evento al Teatro Nino Manfredi di Ostia, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il X Municipio si farà carico di tutte le spese. La manifestazione si è tenuta il 23 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli sui costi o sui soggetti coinvolti. La comunicazione è stata fatta durante un intervento pubblico, senza ulteriori precisazioni.

Ostia, 23 maggio 2026 – Si è svolto presso il Teatro Nino Manfredi di Ostia l’evento “Il Municipio X paga il conto per tutti”, iniziativa politica organizzata da Francesca Barbato, consigliera di Fratelli d’Italia all’Assemblea Capitolina e Ignazio Cozzoli, membro della Direzione Romana di Fratelli d’Italia, dedicata alle criticità e al futuro del territorio lidense e dell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale. L’iniziativa alla quale ha preso parte anche l’ On. Marco Perissa (Presidente della Federazione Romana di Fratelli d’Italia), si inserisce nel percorso politico di avvicinamento alle sfide amministrative e territoriali che interesseranno Roma e il suo litorale nei prossimi anni, con particolare attenzione alle trasformazioni urbanistiche e sociali che coinvolgono il Municipio X. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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