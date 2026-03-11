Milano evento Fratelli d’Italia nel Teatro Franco Parenti | la direttrice risponde alle critiche

A Milano, la direttrice del Teatro Franco Parenti ha commentato le polemiche scatenate dalla scelta di ospitare un evento di Fratelli d’Italia dedicato al referendum. La decisione di accogliere l’appuntamento ha suscitato reazioni contrastanti tra pubblico e opinione pubblica, portando a confronti pubblici e dibattiti sui social. La responsabile del teatro ha quindi deciso di intervenire per chiarire la sua posizione.

La direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano, Andrée Ruth Shammah, torna al centro del dibattito pubblico dopo le polemiche nate dalla decisione di ospitare nel teatro l'evento promosso da Fratelli d'Italia. Questo, vedrà la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a sostegno del sì al referendum sulla giustizia. In un'intervista, la regista ha chiarito le ragioni della scelta e ha respinto con forza le accuse di un presunto schieramento politico. Secondo Shammah, il clima che si è creato attorno alla vicenda è il sintomo di una polarizzazione politica sempre più accentuata, che rende difficile il confronto e il dialogo.