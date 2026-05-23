Evade dai domiciliari ma la fuga dura poco | arrestato

Da udinetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 35 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dopo due giorni di fuga. Era accusato di evasione e di aver violato il divieto di ritorno nel comune di Udine. La fuga è durata poco, e l’arresto è stato effettuato subito dopo.

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È rimasto per due giorni a piede libero un 35enne del Manzanese accusato di evasione e violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Udine. L'uomo era agli arresti domiciliari nella propria abitazione, a seguito di un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Udine a suo carico per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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