Scappa dopo l' incidente in città ma la fuga dura poco | incastrato dai video e multato

Un automobilista coinvolto in un incidente a Domodossola è fuggito subito dopo l’impatto, ma è stato identificato e sanzionato grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza. La polizia locale ha analizzato i filmati e ha individuato il veicolo coinvolto, applicando la multa prevista per chi lascia il luogo di un incidente senza prestare assistenza. La vicenda si è conclusa con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Causa un incidente e scappa senza fermarsi, ma viene incastrato dalle telecamere. La polizia locale di Domodossola ha individuato e sanzionato l'automobilista responsabile di un sinistro stradale avvenuto nei giorni scorsi in città.Le indagini e la videosorveglianzaL'indagine è partita subito.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tram deraglia a Milano, il momento dell'incidente ripreso dalla dashcam di un'auto: il video choc

Notizie correlate

Doppia rapina nei centri scommesse del paese, ma la fuga dura poco: arrestato un 39enneDue colpi in poche ore ieri ai danni di centri scommesse di Squinzano (Lecce), ma per il presunto responsabile, un 39enne del posto, la fuga è durata...

Violenza in strada a Torino Regio Parco: anziano preso a pugni senza motivo, ma la fuga dell'aggressore dura pocoUn anziano è stato aggredito con un pugno in faccia, sferrato senza alcun motivo, da un giovane che indossava soltanto un accappatoio nella mattinata...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Investe un ciclista e scappa: grave un uomo, ricerche in corso; Ruba un camion a Verrayes e muore mentre scappa dalla polizia; Monopattino 'pirata' investe assessore e scappa: responsabile identificato dalle telecamere; Suv provoca un incidente. E il conducente si dà alla fuga.

Senza patente provoca incidente, minaccia le vittime, scappa e denuncia il falso furto dell’auto. Riconosciuto dai carabinieri grazie a uno scontrino e alle telecamere (R ...Alla guida con la patente sospesa ha causato un grave incidente stradale. E non contento, ha minacciato di morte i feriti prima di scappare e denunciare il finto furto dell’auto. I Carabinieri di Loan ... farodiroma.it

Investe un ciclista e scappa: grave un uomo, ricerche in corsoAuto pirata centra un ciclista che ora è grave in ospedale. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 del 28 aprile a Le Mose, all’incrocio tra strada Caorsana e la rampa di imbocco della tangenz ... ilpiacenza.it

Fuga spericolata per le strade di #Marcianise: non si ferma all’alt dei carabinieri e scappa contromano, mettendo a rischio i passanti. Dopo un inseguimento viene bloccato e arrestato. Con sé aveva hashish e contanti. Per il 37enne scattano anche i domiciliari - facebook.com facebook

#F1, la classifica aggiornata dopo la gara a Miami: Antonelli scappa in testa, Russell è lontano! x.com