Europei di Parakarate 2026 Italia sul podio a Francoforte | fa due splendidi bronzi

Durante gli Europei di Parakarate 2026 a Francoforte, l’Italia ha conquistato due medaglie di bronzo. La competizione si è svolta il 22 maggio e ha visto gli atleti italiani ottenere piazzamenti di rilievo nella disciplina, che si inserisce nel contesto delle gare continentali. La presenza azzurra si è distinta, contribuendo al medagliere con risultati positivi. La manifestazione ha coinvolto diverse nazioni europee, confermando il livello competitivo di questa disciplina e la crescita del settore in Italia.

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Francoforte, 22 maggio 2026 – Se nel karate l’Italia brilla e promette scintille in finale, agli Europei c’è anche il Parakarate che porta in alto il tricolore azzurro. E oggi, aspettando i match successivi per le medaglie, è il bronzo di Daniele Alfonsi (categoria Intellectually Impaired K22) ad arricchire la bacheca, nella striscia storica di risultati. Il secondo alloro del terzo posto è stato vinto da Pietro Merlo, karateka tricolore impegnato nella categoria Wheelchair. Ha vinto sul Alexandre Schoegel con oltre 40 punti in tabellone. E altre emozioni sono accadute sul tatami. Mattia Allesina, più volte campione europeo e campione mondiale, ha conquistato una splendida finale nella stessa categoria di Alfonsi e con il compagno di squadra Patrick Buwalda. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Europei di Karate e Parakarate, l’Italia a Francoforte per le medaglieFrancoforte, 20 maggio 2026 – Prendono il via, nella giornata di oggi a Francoforte (Germania), gli Europei di Karate e Parakarate. Europei taekwondo 2026, assegnati i titoli della prima giornata. Italia sul podio con Dennis BarettaArriva la prima medaglia per la Nazionale italiana da oggi impegnata ai Campionati Europei 2026 di taekwondo, rassegna quest’anno in scena in... Da Ostia a Francoforte: al via gli europei di karate 2026Dal 20 al 24 maggio i Campionati Europei Senior di Francoforte. Dopo la Premier League del PalaFIJLKAM, la nazionale azzurra vuole riconfermarsi in Germania ... romatoday.it Campionati Europei di karate 2026 a Francoforte: l’Italia ci va con una squadra ampia e competitiva, D’Onofrio difende il titolo nel kataDal 20 al 24 maggio in Germania la rassegna continentale individuale, a squadre e di parakarate. Gli azzurri puntano a migliorare le 8 medaglie della scorsa edi ... sportface.it