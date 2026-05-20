Europei di Karate e Parakarate l’Italia a Francoforte per le medaglie

Oggi a Francoforte si sono aperti gli Europei di Karate e Parakarate, con atleti provenienti da diversi paesi europei che si sono riuniti per competere nelle rispettive discipline. La manifestazione si svolge nelle strutture sportive della città tedesca e proseguirà per diversi giorni, con gare che coinvolgono sia le categorie di combattimento che quelle di parakarate. La competizione rappresenta un momento importante per gli atleti europei, che si confrontano in un evento di livello continentale.

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