Europei di Karate e Parakarate l’Italia a Francoforte per le medaglie
Oggi a Francoforte si sono aperti gli Europei di Karate e Parakarate, con atleti provenienti da diversi paesi europei che si sono riuniti per competere nelle rispettive discipline. La manifestazione si svolge nelle strutture sportive della città tedesca e proseguirà per diversi giorni, con gare che coinvolgono sia le categorie di combattimento che quelle di parakarate. La competizione rappresenta un momento importante per gli atleti europei, che si confrontano in un evento di livello continentale.
Francoforte, 20 maggio 2026 – Prendono il via, nella giornata di oggi a Francoforte (Germania), gli Europei di Karate e Parakarate. L’Italia partecipa con 20 atleti, che puntano alle medaglie. Nella scorsa edizione il bottino conquistato fu quello di 8 podi e nell’edizione odierna l’obiettivo è quello di far crescere le medaglie in bacheca. L’Italia sarà presente anche in tutte le competizioni a squadre, dove l’anno scorso ha registrato un oro, un argento e due bronzi. Nel kata femminile gareggeranno Carola Casale, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi; nel kata maschile Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami e Alessandro Iodice. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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