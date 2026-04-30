we want miles per davis grande notte jazz stasera al petrarca

Questa sera alle 21, al teatro Petrarca, si terrà un concerto dedicato a Miles Davis in occasione del centenario della sua nascita. L’evento prevede un’omaggio musicale con artisti che eseguiranno brani del famoso trombettista jazz. L’iniziativa è organizzata per celebrare il contributo di Davis alla musica jazz, coinvolgendo un pubblico appassionato e appassionato di questo genere.

Aezzo, 30 aprile 2026 – Il concerto in omaggio a Miles Davis a cent’anni dalla nascita. Stasera alle 21.15, il teatro Petrarca ospiterà “ We want Miles!” dove la J otc Open Orchestra di Arezzo salirà sul palco per festeggiare la Giornata Mondiale del Jazz 2026 e per celebrare una delle maggiori icone jazzistiche del ‘900 insieme a un ospite di spessore internazionale: il trombettista Alex Sipiagin. La serata, prodotta dall’associazione Jazz On The Corner e da Officine della Cultura con il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo e il contributo di Tca, ripercorrerà alcune delle più celebri pagine della carriera di Miles Davis tra arrangiamenti originali e riletture contemporanee di un repertorio ricco e variegato che ha rivoluzionato il linguaggio della musica moderna.🔗 Leggi su Lanazione.it

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