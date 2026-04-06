Il batterista Roberto Gatto terrà un concerto di jazz al teatro comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla mercoledì 8 aprile alle 21. Durante l’evento, Gatto proporrà brani ispirati a Coltrane e Miles Davis, due figure fondamentali della musica jazz. La serata prevede l’esecuzione di pezzi scelti dal musicista, che si esibirà con i suoi compagni di band. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il batterista Roberto Gatto porterà il jazz al teatro comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla mercoledì 8 aprile alle ore 21. L’evento rientra nel programma del festival itinerante Crossroads e prevede un omaggio a John Coltrane e Miles Davis. L’appuntamento vede protagonista il quartetto di Gatto, formato da Alessandro Presti alla tromba, Alfonso Santimone al pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso. La formazione sarà ulteriormente potenziata dalla presenza di Pietro Tonolo, sassofonista ospite che interverrà come solista per arricchire la sezione dei fiati. Un investimento culturale tra amministrazione e territorio. La realizzazione del concerto avviene attraverso una sinergia con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Guastalla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jazz a Guastalla: Roberto Gatto celebra Coltrane e Miles Davis

Atina Jazz Winter, concerto dei Miletrane 4et e omaggio a Miles Davis e John ColtraneIl prestigioso appuntamento con Atina Jazz Winter torna ad animare l’inverno della provincia di Frosinone.

Omaggio a Davis e Coltrane con il noto jazzista Roberto GattoApproda a Trieste Around Miles & Trane, il nuovo progetto del batterista Roberto Gatto, uno dei nomi più noti del jazz italiano e internazionale,...

Argomenti più discussi: Crossroads jazz Roberto Gatto Quartet con Pietro Tonolo al Ruggeri di Guastalla; Crossroads torna al Ruggeri di Guastalla con Roberto Gatto e il suo quartetto.

Crossroads torna al Ruggeri di Guastalla con Roberto Gatto e il suo quartettoIl festival itinerante Crossroads torna con un secondo appuntamento di musica dal vivo al Teatro Comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla. Qui, mercoledì 8 aprile alle ore 21 si esibirà il più osannato d ... sassuolo2000.it

Una serata all’insegna del jazz. Roberto Gatto e il suo quartettoOggi, alle 21.30, al Torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore, 167), torna a calcare il palco del Jazz Club Roberto Gatto, batterista di riferimento per energia e sensibilità ritmica. Egli è ... ilrestodelcarlino.it

Mercoledì 15 aprile Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale, ore 21:15 “Cassero Jazz” MACCIANTI / TAVOLAZZI / GATTO TRIO “Playing Standards” Francesco Maccianti – pianoforte; Ares Tavolazzi – contrabbasso; Roberto Gatto – facebook