Estrazione Million Day di oggi 23 maggio 2026 | i numeri vincenti di sabato

L’estrazione del Million Day di oggi, sabato 23 maggio 2026, ha prodotto i numeri vincenti trasmessi in diretta. I numeri estratti sono stati comunicati durante la trasmissione in tempo reale.

Estrazione Million Day oggi sabato 23 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 23 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 23 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 23 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it

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