Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 23 maggio 2026

Alle ore 20 di oggi, sabato 23 maggio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. La lotteria ha rilasciato i risultati dell’estrazione numero 83 del 2026, con numeri che saranno disponibili pubblicamente. I numeri vincenti del 10eLotto sono stati annunciati nello stesso momento. Nessuna informazione sui numeri specifici è stata ancora resa nota pubblicamente.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 23 maggio 2026. Oggi, sabato 23 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 83 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 23 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 83 d el 23 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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