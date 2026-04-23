Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 23 aprile 2026

Oggi, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti relativi all’estrazione numero 65 del 2026. Le estrazioni si sono tenute in modo regolare e i risultati sono stati resi noti subito dopo la conclusione delle operazioni.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 23 aprile 2026. Oggi, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 65 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 23 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 65 d el 23 aprile 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 23 aprile 2026 Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 2 Gennaio 2026 Notizie correlate Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 2 aprile 2026 Oggi, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 3 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 3 aprile 2026 Oggi, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 21 aprile 2026: i numeri vincenti; Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 18 aprile 2026; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 aprile 2026: tutti i numeri vincenti. Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 aprile: i numeri vincentiAll’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In ... tg24.sky.it Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 aprile: dalle 20 i numeri vincenti e le quoteEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 23 aprile 2026, in diretta su Il Messaggero. L'estrazione con i numeri ... msn.com La diretta dell'estrazione dei numeri vincenti di Lotto e Superenalotto - facebook.com facebook