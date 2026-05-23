? Punti chiave Chi salirà sul palco dell'Arena del Mare dopo Geolier?. Come faranno le tradizioni locali a convivere con i grandi concerti?. Quali eventi culturali e sportivi animeranno il borgo quest'estate?. Come gestirà la città l'afflusso di pubblico verso l'Arena del Mare?.? In Breve Apertura il 24 maggio con il tradizionale corteo storico medievale.. Concerto Geolier il 6 giugno, Giorgia il 10 luglio e Tortured Soul l'11 luglio.. Festival Alta Marea dal 23 al 25 luglio e Termoli Jazz Podium.. Clementino ad agosto, seguito da Antonello Venditti e Claudio Baglioni.. Il sindaco Nicola Balice e il vicesindega Michele Barile hanno presentato il programma della 68a edizione dell’Estate Termolese, che vedrà l’apertura ufficiale domani, 24 maggio, con il tradizionale corteo storico medievale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate Termolese: tra Geolier e i grandi nomi, un palinsesto ricco

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