Estate 2026 tra i filari di Monte delle Vigne torna l’Aperistreet

Da parmatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni giovedì sera durante l’estate del 2026, i vigneti di Monte delle Vigne ospitano l’Aperistreet, un evento che combina degustazioni di vino biologico, musica dal vivo e street food. La manifestazione si svolge al tramonto, trasformando i filari in un’area aperta dedicata a momenti di socializzazione. La cantina annuncia il ritorno di questa iniziativa, che si svolge in un contesto naturale e suggestivo del territorio parmense.

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Ogni giovedì d’estate a Parma si vive tra le vigne al tramonto con vino biologico, musica e street food!Monte delle Vigne annuncia il ritorno dell’Aperistreet, l’appuntamento estivo che trasforma i vigneti della cantina in una delle esperienze outdoor più suggestive del territorio parmense.A. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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