‘Tulipani fra i filari’ Torna l’iniziativa di ‘Raz’

L'iniziativa 'Tulipani fra i filari' di 'Raz' torna quest’anno, offrendo l’occasione di ammirare i campi coltivati con fiori di tulipano. L’evento prevede l’apertura dei filari per i visitatori, che potranno passeggiare tra i fiori e scattare foto. La manifestazione si svolge in una località rurale e si rivolge a chi desidera vivere un’esperienza immersiva tra natura e colori.

Quale miglior modo di salutare l’arrivo della primavera se non quello di farsi trovare a raccogliere tulipani con paletta e secchiello alla mano? A partire da sabato 21 marzo a offrire questa opportunità ci penserà l’azienda agricola ‘Raz’ di Alfonsine attraverso l’iniziativa ‘ Tulipani fra i filari ’, giunta alla terza edizione consecutiva. "La raccolta proseguirà durante nei giorni infrasettimanali e durante i weekend fino almeno a Pasquetta – spiega Davide Guerra, contitolare dell’azienda che ha sede al civico 35 di via Destra Senio –. Anno scorso, mancando i filari dei susini che erano stati abbattuti, abbiamo nominato l’iniziativa semplicemente ‘I tulipani di Raz’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Tulipani fra i filari’. Torna l’iniziativa di ‘Raz’ Articoli correlati La premier Meloni: "Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo fra le parti"«Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Leggi anche: Como: ciliegi e peri, filari di bugie e amnesie BULBI da FIORE in AUTUNNO, 3 consigli Aggiornamenti e notizie su 'Tulipani fra i filari' Torna... Temi più discussi: ‘Tulipani fra i filari’. Torna l’iniziativa di ‘Raz’; Il campo di tulipani vicino a Milano dove i fiori si raccolgono da soli; Campi di tulipani in Italia 2026: i luoghi più belli dove ammirare la fioritura primaverile; Primavera tra i tulipani: dal 19 marzo a Nonno Andrea autoraccolta, aquiloni giganti e laboratori. Primavera tra i tulipani: dal 19 marzo a Nonno Andrea autoraccolta, aquiloni giganti e laboratoriLa magia dei tulipani torna protagonista della primavera veneta. A partire dal weekend del 19 marzo 2026, la farm Nonno Andrea di Villorba (Treviso) apre al pubblico i suoi campi colorati per la tradi ... trevisotoday.it Campi di tulipani in Italia 2026: i luoghi più belli dove ammirare la fioritura primaverileCampi di tulipani in Italia 2026: dove vederli, quando e come visitarli. Dalle fioriture del Nord ai giardini della Sardegna, le mete più belle della primavera. greenme.it Sarà possibile anche quest’anno ammirare gli oltre 250.000 tulipani olandesi e partecipare a diverse attività organizzate dall’azienda agricola: https://fanpa.ge/GSAEa - facebook.com facebook