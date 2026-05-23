Esplosione nella notte | bomba carta nell' androne di una palazzina
Nella notte di sabato 23 maggio, alle 3:45, un’esplosione ha danneggiato l’androne di un palazzo a Roma. La deflagrazione si sarebbe verificata a causa di una bomba carta. Non ci sono notizie di feriti o altre persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Esplosione nella notte a Roma dove è stato danneggiato l'androne di un palazzo alla Roma. La deflagrazione, presumibilmente, è stata provocata da una bomba carta intorno alle 3:45 di sabato 23 maggio. Diverse le segnalazioni che sono sopraggiunte da via Vincenzo Manzini dove è avvenuto il fatto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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