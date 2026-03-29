Lanciano bomba carta Esplosione in strada Un boato nella notte

Nella notte di sabato, poco prima dell’alba, un’esplosione ha scosso la strada Quarto a Falconara Marittima, svegliando i residenti. Secondo le testimonianze, si è trattato di una bomba carta che è esplosa sulla strada, provocando un forte boato e creando scompiglio tra i passanti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e i controlli.

Un boato, poco prima dell’alba di sabato, ha fatto svegliare di soprassalto i residenti della tranquilla via Quarto a Falconara Marittima. Via stretta, poco trafficata, che si immette sulla Flaminia. Genericamente, poco frequentata se non da chi vi risiede. Erano circa le 3.45, quando è stato registrato un ‘fortissimo botto’. Come fosse un’esplosione. Parrebbe dovuta, secondo le prime ricostruzioni, ad una bomba carta che è stata fatta scoppiare a poca distanza dal portone di un palazzo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della Tenenza di Falconara e, da Ancona, i militari del Nucleo investigativo. Che anche all’indomani hanno lavorato intensamente per restituire dei contorni chiari ad una vicenda che ha creato inquietudine in chi vive in quell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lanciano bomba carta . Esplosione in strada. Un boato nella notte Articoli correlati Esplosione nella notte a San Lorenzo: bomba carta davanti a un’osteria, indaga la poliziaUn ordigno è esploso nella notte in via dei Falisci, a San Lorenzo, danneggiando un’osteria. Esplode bomba in stazione, muore poliziotto. Il boato nella notteUn’esplosione ha colpito nella notte l’area della stazione ferroviaria causando una vittima.