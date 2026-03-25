Bomba davanti a una ferramenta a Tor Bella Monaca esplosione nella notte e danni a negozio e auto

Nella notte si è verificata un'esplosione in via Amico Aspertini, a Tor Bella Monaca, causando danni a un negozio e a un'auto parcheggiata davanti. L'esplosione si è verificata intorno all'una e la polizia sta conducendo le indagini, valutando anche i precedenti del marito della proprietaria del negozio coinvolto. Non sono stati riportati feriti.

Esplosione intorno all’una in via Amico Aspertini: danneggiati negozio e auto in sosta. Indaga la polizia, al vaglio anche i precedenti del marito della proprietaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Minaccia la compagna con un coltello davanti ai carabinieri, arrestato a Tor Bella MonacaRoma, 13 gennaio 2026 – I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 37enne algerino gravemente indiziato del reato di... Roma, auto pirata investe pedone a Tor Bella Monaca: morto 35enneTragedia nella notte tra sabato e domenica a Roma, dove intorno alle 00:30 un pedone è stato travolto, secondo quanto apprende LaPresse, in Via di...