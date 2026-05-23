Nella notte un ordigno artigianale è esploso davanti a una palazzina in via Vincenzo Manzini, nel quartiere Romanina di Roma. L’esplosione ha distrutto l’ingresso dell’edificio e ha causato danni alle strutture circostanti. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura a Roma dopo il boato nella notte. Momenti di forte tensione nella notte a Roma, nel quartiere Romanina, dove un ordigno artigianale è esploso davanti a una palazzina in via Vincenzo Manzini. L’esplosione è avvenuta intorno alle 3:54 del mattino e ha provocato ingenti danni all’ingresso dell’edificio. Secondo le prime informazioni, il dispositivo sarebbe stato una bomba carta di potente intensità, collocata davanti allo stabile composto da cinque piani e diciassette appartamenti. Gravi danni all’edificio e a un’auto parcheggiata. L’onda d’urto ha devastato l’accesso del condominio. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco mostrano evidenti danni al cancello d’ingresso, al soffitto e alle vetrate presenti lungo le scale interne della palazzina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Esplosione nella notte alla Romanina: ordigno distrugge l’ingresso di una palazzina

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