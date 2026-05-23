L’esplosione di gas in una miniera di carbone nello Shanxi ha causato la morte di oltre 50 persone. L’incidente si è verificato nella miniera di Liushenyu, situata nella contea di Qinyuan. Le autorità hanno confermato il bilancio delle vittime, senza fornire dettagli sulle operazioni di soccorso o sulle cause precise dell’esplosione. Nessun dato ufficiale su eventuali feriti o sopravvissuti.

Sono saliti a oltre 50 i morti a seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Lo riporta Xinhua. L’esplosione si è verificata intorno alle 19:30 ora locale mentre all’interno dell’impianto si trovavano 247 lavoratori impegnati nel turno serale. Oltre duecento lavoratori evacuati Secondo quanto riportato dall’agenzia statale Xinhua, almeno 201 persone sono state evacuate entro le 6 di sabato mattina, ora locale. Restano in corso le operazioni di soccorso e di verifica nelle gallerie della miniera. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione, avvenuta a seguito di una fuga di gas all’interno del sito estrattivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Esplosione in una miniera di carbone in Cina: salgono a 50 i morti nello Shanxi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Esplosione in una miniera di carbone in Cina: 82 morti nello ShanxiSono 82, al momento, le vittime accertate dell’esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi , nel nord-est della...

Esplosione in una miniera di carbone in Cina: oltre 90 vittime nello ShanxiABBONATI A DAYITALIANEWS È il peggior disastro minerario degli ultimi 17 anni Un’enorme esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nel nord...

iltempo.it/esteri/2026/05… #Cina, esplosione in una #miniera di carbone: almeno 90 operai morti e altri 247 intrappolati x.com

Cina, esplosione in una miniera di carbone provoca almeno 90 morti: le riprese aeree della zonaÈ salito ad almeno 90 morti in Cina il bilancio per l'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia settentrionale di Shanxi, la miniera di ... lapresse.it

Esplosione nella miniera di carbone di Liushenyu in Cina, all’interno 247 minatori: oltre 80 le vittimeUna paurosa esplosione all’interno della miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia cinese di Shanxi, ha provocato la morte di almeno 80 minatori ... virgilio.it