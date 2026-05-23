Esplosione in una miniera di carbone in Cina | 82 morti nello Shanxi
Un’esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi ha causato la morte di 82 persone. L’incidente si è verificato nel nord-est della Cina, e al momento le vittime accertate sono 82. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione o sulle operazioni di soccorso in corso.
Sono 82, al momento, le vittime accertate dell’esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Lo riferiscono i media statali cinesi. L’esplosione si è verificata intorno alle 19:30 ora locale mentre all’interno dell’impianto si trovavano 247 lavoratori impegnati nel turno serale. Oltre duecento lavoratori evacuati Secondo quanto riportato dall’agenzia statale Xinhua, almeno 201 persone sono state evacuate entro le 6 di sabato mattina, ora locale. Restano in corso le operazioni di soccorso e di verifica nelle gallerie della miniera. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione, avvenuta a seguito di una fuga di gas all’interno del sito estrattivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
The Mine Explosion That Killed 1,500 Workers in Seconds (Benxihu 1942)
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Cina, esplosione in una miniera di carbone: oltre 50 morti
Esplosione nella miniera di carbone di Liushenyu in Cina, all’interno 247 minatori: oltre 50 le vittimeUna devastante esplosione all’interno della miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia cinese di Shanxi, ha provocato la morte di almeno 50...
#Cina Oltre 50 morti è il bilancio provvisorio di un'esplosione in una miniera di carbone a Liushenyu, provincia dello Shanxi nel Nord del Paese. In corso le operazioni di recupero e soccorso. Lo riporta l'agenzia Xinhua Foto #ALERTAMUNDIAL x.com
Cina, esplosione in una miniera di carbone: oltre 50 morti. Si scava tra le macerie facebook
Cina, esplosioni in una miniera di carbone di Liushesnyu: oltre 50 mortiTragico incidente in una miniera in Cina. L'emittente Cctv ha riferito che oltre 50 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liushesnyu, nella provincia dello ... tg24.sky.it
Oltre 80 morti in una miniera di carbone in CinaIn seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina (ANSA) ... ansa.it