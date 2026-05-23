Un’esplosione di gas in una miniera di carbone nello Shanxi ha provocato la morte di oltre 90 persone. Si tratta del più grave incidente minerario in Cina negli ultimi 17 anni. L’evento è stato confermato dai media ufficiali cinesi e si è verificato nel nord del paese. Le autorità stanno ancora gestendo le operazioni di soccorso e le verifiche sui numeri delle vittime.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È il peggior disastro minerario degli ultimi 17 anni. Un’enorme esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nel nord della Cina ha causato oltre 90 morti, secondo quanto riferito dai media statali cinesi. La tragedia si è verificata nella miniera di Liushenyu, situata nella provincia dello Shanxi. L’incidente viene già considerato il più grave disastro minerario registrato nel Paese negli ultimi 17 anni, riportando l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle miniere cinesi. Centinaia di operai presenti al momento dello scoppio. Al momento dell’esplosione all’interno dell’impianto erano presenti 247 lavoratori, come riportato dall’agenzia di stampa Xinhua. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Esplosione in una miniera di carbone in Cina: oltre 90 vittime nello Shanxi

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