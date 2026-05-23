Esplosione alla Romanina bomba carta danneggia un condominio | indagini in corso

Da romadailynews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra venerdì e sabato, un’esplosione si è verificata alla Romanina, danneggiando un condominio. L’incidente è stato causato da una bomba carta, che ha provocato danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’esplosione. Nessuna persona è rimasta ferita.

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Un’esplosione alla Romanina ha seminato il panico nella notte tra venerdì e sabato a Roma. Una bomba carta, secondo le prime ricostruzioni, è esplosa davanti all’ingresso di un condominio in via Vincenzo Manzini, causando ingenti danni all’androne del palazzo e coinvolgendo anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Il boato è stato avvertito intorno alle 3:45 e ha svegliato numerosi residenti della zona. Danni all’androne e alle vetrate del palazzo. L’esplosione ha provocato ingenti danni all’androne condominiale, distruggendo parte del cancello e danneggiando il soffitto e diverse vetrate interne. I detriti si sono sparsi sulle scale dello stabile e una vettura parcheggiata davanti all’ingresso è rimasta coinvolta nella deflagrazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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