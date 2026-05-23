Roma esplosione davanti a un condominio | soccorsi e indagini in corso

Notizia in breve

Un’esplosione si è verificata nella notte davanti a un condominio nella zona est di Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso alcune persone ferite. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell'esplosione. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui danni o sui possibili responsabili. La zona è stata messa in sicurezza e i residenti sono stati evacuati temporaneamente.