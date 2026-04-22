Esplosione nel parcheggio del Tribunale di Ivrea | ipotesi bomba carta indagini in corso

Nella serata di ieri, nel parcheggio del tribunale di Ivrea, si è verificata un’esplosione che ha provocato un incendio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente, con una prima ipotesi che riguarda l’utilizzo di una bomba carta. Le autorità stanno eseguendo accertamenti sul luogo e stanno ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’esplosione, sfociata in un incendio, che si è verificata ieri sera nel parcheggio del tribunale di via Pavese a Ivrea. Nessuna persona risulta essere ferita. Sull’episodio sono al lavoro gli investigatori della Digos e della Squadra mobile della polizia di Torino. Al momento tutte le piste restano aperte: da una bravata a un gesto intimidatorio nulla viene escluso. L’attenzione sull’accaduto è massima e, oltre alla raccolta delle testimonianze, gli inquirenti stanno anche acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire la dinamica e individuare possibili responsabili. Sul posto anche la procuratrice Viglione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Esplosione nel parcheggio del Tribunale di Ivrea: ipotesi bomba carta, indagini in corso Notizie correlate Bomba carta esplode nel parcheggio del tribunale di Ivrea, indagini in corsoUna bomba carta (o un grosso petardo) è esplosa nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026 nel parcheggio del tribunale di Ivrea, in via Pavese. Esplosione a Ivrea davanti al tribunale per una bomba carta, caccia a un uomo in fuga su un'autoUna bomba carta è stata lanciata nella notte contro la sede del tribunale di Ivrea (Torino). Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio al tribunale di Ivrea: segnalati dei boati; Ivrea, esplode una bomba carta nel parcheggio del tribunale e scoppia un incendio; Bomba carta nel parcheggio del tribunale di Ivrea; Paura a Ivrea, esplode una bomba-carta nel parcheggio del tribunale. Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggioLa colonna di fumo che stanotte si è alzata da davanti al Tribunale di Ivrea, nel Torinese, potrebbe essere stata provocata da una bomba carta. Una segnalazione in tal senso era arrivata infatti intor ... ansa.it Boato e incendio al Tribunale di Ivrea: indagini in corso dopo l'esplosioneForte esplosione nel parcheggio del Tribunale di Ivrea seguita da un incendio: area evacuata e indagini in corso sulle cause. notizie.it La Stampa. . Il boato poco dopo le 21 di martedì 21 aprile. Fortissimo, nel cortile del complesso che ospita il tribunale e la procura di Ivrea. Un uomo che fugge di corsa, verso un’auto, che parte a tutta velocità e si dilegua nelle strade che portano fuori città, ver - facebook.com facebook Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggio. Alcuni cittadini hanno sentito delle esplosioni. Il rogo è stato spento #ANSA x.com