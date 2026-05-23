Esplode un ordigno a Roma | danni a un palazzo
Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, un ordigno è esploso vicino all’ingresso di un edificio nella zona Romanina, periferia sud-est di Roma. L’esplosione ha causato danni alla facciata dell’edificio, con frammenti e crepe visibili sulle pareti. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.
Paura a Roma nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio per un ordigno esploso vicino all'ingresso di un edificio in zona Romanina, periferia sud-est della capitale. Ingenti i danni al cancello condominiale, alla struttura della soffitta e alle vetrate sui pianerottoli delle scale del palazzo. Coinvolta anche un'auto parcheggiata davanti all'ingresso. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica. Indagini in corso per accertare la dinamica e la natura dell'esplosione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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