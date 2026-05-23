Esplode un ordigno a Roma | danni a un palazzo

Notizia in breve

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, un ordigno è esploso vicino all’ingresso di un edificio nella zona Romanina, periferia sud-est di Roma. L’esplosione ha causato danni alla facciata dell’edificio, con frammenti e crepe visibili sulle pareti. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.