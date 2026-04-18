Ordigno esplode nell' androne di un palazzo paura all' alba | si indaga

Nelle prime ore del mattino, in via Don Giuseppe Diana a Eboli, si è verificata un'esplosione in un palazzo. Un ordigno artigianale è stato fatto detonare nell'androne dell'edificio, causando spavento tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini per accertare l'accaduto e raccogliere eventuali prove. Nessuna persona è rimasta ferita.

Momenti di panico nelle prime ore del mattino in via Don Giuseppe Diana ad Eboli, dove un ordigno artigianale è stato fatto esplodere all’interno dell’ingresso di uno stabile. Il violento scoppio, accompagnato da un forte spostamento d’aria, ha destato dal sonno i residenti della zona, generando.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Esplosione all'alba, rinvenuto ordigno davanti alla Casa del Commiato: si indagaLa deflagrazione ha provocato ingenti danni: la porta d’ingresso è stata completamente sventrata e detriti si sono riversati sulla carreggiata... Armi, munizioni e bombe artigianali nell'androne di un palazzo: il sequestroIeri la polizia ha eseguito una serie di perquisizioni nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi.