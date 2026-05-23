In Cina, un’esplosione in una miniera ha causato la morte di otto persone e la scomparsa di 38 minatori. Le operazioni di soccorso hanno permesso di estrarre vivi 201 lavoratori tra le macerie. Le autorità stanno indagando sui responsabili della sicurezza della miniera di Liushenyu. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui procedimenti in corso o sulle cause precise dell’incidente.

? Domande chiave Come sono riusciti a salvare 201 minatori tra le macerie?. Chi sono i responsabili della sicurezza nella miniera di Liushenyu?. Perché le piogge stagionali potrebbero peggiorare il recupero dei dispersi?. Cosa ha ordinato Xi Jinping per gestire questa emergenza nazionale?.? In Breve Esplosione avvenuta ieri alle 19:29 nella miniera di Liushenyu, provincia dello Shanxi.. 201 lavoratori salvati tra i 247 presenti sotto il livello del suolo.. Xi Jinping ordina indagini rigorose e potenziamento prevenzione per stagione delle piene.. Ricerca urgente per 38 dispersi nelle profondità del sito minerario di Qinyuan.. Otto vittime e 38 minatori ancora intrappolati dopo l’esplosione di gas avvenuta ieri alle 19:29 nella miniera di Liushenyu, situata nella contea di Qinyuan, in provincia dello Shanxi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, tragedia in miniera: 8 morti e 38 dispersi dopo l’esplosione

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Multi SubA Modern Mind Entered the Warring States and Shocked Every Scholar Alive

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